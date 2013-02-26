На півдні України розпочалась посівна кампанія

Окрім того, в АР Крим вже посіяно близько 30 тисяч гектарів. Сільгоспвиробники більшості областей продовжують підготовку до весняно-польових робіт. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

За оперативними даними регіонів, станом на 25 лютого, весняно-польові роботи розпочалися у Херсонській та Миколаївській областях та продовжуються у АР Крим.

«Тепла та волога погода вже дала змогу аграріям південних регіонів фактично на місяць раніше, ніж минулого року, приступити до посівної. Такі погодні умови дають їм додаткові переваги провести посівну в оптимальні агротехнологічні строки», - зазначив Микола Присяжнюк.

Сільгоспвиробники інших регіонів завершують підготовку насіння, закупівлю добрив та паливно-мастильних матеріалів. Так, на сьогодні насіння ярих зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) до посіву вже підготовлено 726,2 тисячі тонн, або 102% до потреби в тому числі: пшениці – 103%, ячменю – 101%, гречки – 106%, проса – 106%, вівса – 104%, гороху – 102%. Окрім того, кукурудзи – 101%, ріпаку – 103%, соняшнику – 100%, сої – 102%.

Також Міністр наголосив, що низка областей вже забезпечені якісним насінням більш, ніж на 120%. Це Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Львівська області.

Нагадаємо, на сьогодні аграрії на 90% забезпечені мінеральними добривами. Завдяки сприятливим погодним умовам сільгоспвиробники низки регіонів уже підживили 983,7 тисячі га озимих культур, або 12 % до прогнозу, в тому числі: в Криму - 154,0 тисячі га (36%), Запорізькій області 141,1 тисячі га (23%), Миколаївській - 127,5 тисячі га (20%), Одеській - 117,2 тисячі га (15%), Херсонській - 112,6 тисячі га (21%), Дніпропетровській - 85,5 тисячі га (14%).