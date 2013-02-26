В Україні подорожчає горілка

Мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 л з 1 березня зросте на 5,6% - до 30, 1 грн, повідомляє асоціація «Укргорілка».

Згідно з повідомленням, причиною подорожчання стане урядова постанова № 1017 від 7 листопада 2012 року, згідно з якою з 1 березня 2013 року роздрібна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби зросте до 150,5 з 142,5 грн за 1 літр. Оптова відпускна ціна підвищиться до 101,6 грн за 1 літр проти 96,2 грн за 1 літр.

Мінімальна вартість міцних (зброджених) алкогольних напоїв також підвищиться. При цьому ціна на коньяки і вина після 1 березня залишиться незмінною.

В асоціації також відзначили, що законодавством передбачено штраф у розмірі не менш як 5 тис. грн за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за мінімально встановлені.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд України у листопаді 2012 ухвалив рішення збільшити мінімальну роздрібну ціну на горілку до кінця лютого 2013 року на 9,2% - до 28,5 грн за 0,5 л, і з 1 березня 2013 р. - до 30,1 грн за 0,5 л.

Уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році. Останній раз вони були переглянуті у серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг виробництва горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні у 2012 році становив 33,8 млн декалітрів, що на 3,2% менше, ніж у 2011 році.