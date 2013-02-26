На Львівщині згасає «Надія»: Львівобленерго відключить світло на шахті

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго”, електропостачання буде припинено 28 лютого.

Як зазначається у повідомленні, станом на 26 лютого 2013 року борг ДВАТ "Шахта "Надія" перед ПАТ „Львівобленерго” становить 3,5 млн грн.

„22 лютого ПАТ „Львівобленерго” офіційно повідомило ДВАТ "Шахта "Надія" про припинення послуг електропостачання 28 лютого у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію. Керівництво ДВАТ "Шахта "Надія" було неодноразово повідомлено про припинення електропостачання у разі непогашення заборгованості за спожиту електроенергію. Проте на сьогодні керівництво ДВАТ „Шахта „Надія” не здійснює жодних кроків щодо погашення боргу”, - інформує відділ корпоративних зв’язків.