Чим раніше купувати квитки на Hyundai, тим вони будуть дешевшими

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), система диференціації тарифів вводиться за 45 діб до дати продажу проїзних документів, тобто починає діяти з 14 квітня 2013 року.

Найменший коефіцієнт індексації діятиме за 45 діб до дати відправлення поїзду, а найбільший – за 1-2 доби до дати відправлення.

Таким чином, за 45 діб до дати відправлення поїзду квитки у вагони 1-го класу поїздів категорії «Інтерсіті+» пасажири зможуть придбати дешевше, ніж в інші дні, ближчі до дати відправлення.

Зокрема, при придбанні квитка за 45 діб до дати відправлення поїзду діятиме коефіцієнт індексації 0,85 від вартості плацкарти, за 44-30 діб - коефіцієнт індексації 0,9, за 29-10 діб – коефіцієнт індексації 1,0, за 9-5 діб — 1,05, за 4-3 діб — 1,1, а за 1-2 доби коефіцієнт індексації становитиме 1,15.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії «Інтерсіті+» (ІС+) – денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.