Росія не буде відмовлятися від співпраці з Україною щодо ракет «Зеніт»

Ракетно-космічна корпорація (РКК) «Енергія» не відмовиться від співпраці з підприємствами космічної галузі України щодо ракет-носіїв типу «Зеніт» через одиничну відмову бортового джерела потужності, заявив РІА «Новости» голова РКК Віталій Лопота.

Нагадаємо, пуск ракети-носія «Зеніт-3SL» із супутником Intelsat-27 з «Морського старту» 1 лютого 2013 року завершився невдачею - ракета і супутник впали в Тихий океан. За словами першого заступника голови військово-промислової комісії при уряді РФ Івана Харченка, причиною аварії стала несправність бортового джерела потужності, виготовленого в Україні, до російської техніки претензій немає.

«Відмова бортового джерела потужності сталася вперше. При цьому успішно відбулося близько 80 пусків «Зеніта» з цим типом бортового джерела потужності. Причину виявлено і локалізовано, розроблено заходи щодо додаткових перевірок. Всі фахівці в Дніпропетровську зараз зайняті усуненням проблеми», - запевнив В.Лопота.

За його словами, у будь-якому разі РКК «Енергія» не відмовиться від використання «Зеніта». «Це ракета, рівної якій у світі простого немає. Сумнівів у її подальшому використанні у нас також немає і не було», - сказав В.Лопота. Він додав, що пусковий морський комплекс, ракета «Зеніт 3SL» і розгінний блок ДМ - це перевірені засоби виведення, які поєднують у собі кращі технології ракетобудування останніх десятиліть.

Водночас інтерес до придбання ексклюзивного плавучого космодрому вже виявляють зарубіжні замовники. Як повідомило РІА “Новости” джерело, близьке до переговорного процесу, вже як мінімум дві організації, одна з яких - найбільша американська ракетно-космічна корпорація Lockheed Martin, а інша - українська компанія, висловили зацікавленість в обговоренні можливості купівлі «Морського старту» в РКК «Енергія».

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, яке володіє передовими технологіями і бере участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.

Проект «Морський старт» - поки що єдиний у світі проект, який здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місця розташування точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, аніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.