Лише 18% українців відчули «покращення» - опитування

Лише 18% українців вважають, що за останні 3-4 роки їхнє життя стало кращим.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 17 лютого 2013 року.

Згідно з даними опитування, за останні 3-4 роки для переважної більшості – 82% - громадян України життя в цілому або стало гіршим (майже для 43%), або відчутно не змінилося (для 39%), і лише для 18% життя стало кращим. Ці оцінки розподіляються статистично так само серед чоловіків і жінок України, серед жителів міст та сіл.

Дещо більше тих, для кого життя за останні 3-4 роки стало кращим, серед мешканців східного (20%) і південного (23%) регіонів; відносно менше – серед мешканців західного (14%) і центрального (16%) регіонів України.

При цьому КМІС зазначають, що навіть у південному і східному регіонах помітно більше (33% і 39%) тих, для кого життя було кращим 3-4 роки тому; і найбільше таких – у центральному та західному регіонах (48% і 51%).

Крім того, опитування показало, що помітно більше тих, для кого життя за останні 3-4 роки стало кращим, серед молоді 18-29 років (26%), а помітно менше – в межах 14-16% – серед усіх старших людей, але й серед молоді дещо більше (30%) тих, для кого життя було кращим 3-4 роки тому; найбільше таких – в межах 46-48% – серед людей віком від 30 до 69 років.

Дещо більше тих, для кого життя за останні 3-4 роки стало кращим, серед людей з вищою освітою (23%); а значно менше (12%) - серед людей з неповною середньою освітою; але й серед людей з вищою освітою значно більше (43%) тих, для кого життя було кращим 3-4 роки тому; найбільше таких серед людей з повною і неповною середньою освітою – 46 і 48%, відповідно.

Методом інтерв'ю було опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.