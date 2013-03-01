У продавця підслуховуючих пристроїв удома знайшли 165 кастетів

02:03, 01 березня 2013
Суспільство
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У Черкасах співробітники СБУ затримали 37-річного безробітного мешканця міста Кременчук який займався контрабандою спецзасобів та холодної зброї – кастетів, кийків та електрошокерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, було встановлено, що чоловік замовляв заборонені техзасоби та холодну зброю через Інтернет з Китаю. На його адресу надійшло 14 поштових відправлень з таким вмістом. У лютому, під час отримання чергової посилки співробітники СБУ затримали чоловіка «на гарячому». В ході огляду пакунку правоохоронці вилучили 8 кастетів та 7 спецзасобів негласного отримання інформації закамуфльованих під Flash-накопичувач.

Під час обшуку квартири, яку він орендував у Черкасах, оперативники виявили та вилучили 305 одиниць спецзасобів для негласного отримання інформації, серед яких GSM- та радіомікрофони, Flash-накопичувачі, настільні та наручні годинники з вмонтованими в них прихованими камерами, а також 165 металевих кастетів, 12 телескопічних металевих кийків, 3 електрошокери. Загальна сума вилученого становить 140 тис. грн.

Слідчими УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ. Чоловіка затримано.

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