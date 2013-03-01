Прокуратура звинуватила податківців у незаконних штрафах

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури України з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

У повідомленні зазначається, що прокуратура провела в органах Державної податкової служби в Одеській області перевірку додержання та застосування вимог Податкового кодексу України та закону про Державну податкову службу.

“Встановлено, що службові особи Державної податкової інспекції у м. Іллічівську, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно втручалися у господарську діяльність суб’єктів, які відносяться до категорії «малого бізнесу», шляхом проведення перевірок за штучно створеними підставами та застосування за їх результатами штрафних санкцій до підприємців”, - йдеться у повідомленні.

Прес-служба повідомляє, що за даним фактом 27 лютого розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень), про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.