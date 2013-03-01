Присяжнюк розповів, звідки аграрії візьмуть додатково 3,2 млрд на посівну

Цього року аграрії витратять на весняно-польові роботи на 1,3 мільярда гривень більше, ніж в 2012. Збільшити надходження фінансових ресурсів для весняної польової вдалося і завдяки забезпеченню стабільного експорту зерна та іншої продукції. Проте наразі сільгоспвиробникам необхідно залучити ще близько 8 мільярдів гривень, щоб провести польові роботи згідно всіх вимог та агротехнологічних термінів. А гроші, яких не вистачає, готові надати Аграрний фонд і Державна продовольчо-зернова корпорація.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк в своїй авторській статті, яку сьогодні опублікувало інформагентство УНІАН.

Співпрацюючи з двома державними установами – Аграрним фондом і ДПЗКУ, сільгоспвиробники зможуть отримати понад 3,2 мільярда гривень. Все, що для цього треба – укласти форвардні контракти.

«Державна продовольчо-зернова корпорація запланувала провести форвардні закупівлі 2 мільйонів тонн зерна, що дасть змогу «влити» в агросектор близько 3 мільярдів гривень. Окрім того, за рахунок продовження форвардних закупівель зерна, які Аграрний фонд здійснює ще з осені минулого року, виробники отримають 291,6 мільйона гривень», – зазначив Микола Присяжнюк.

Очільник відомства також підкреслив, що ці дві установи окрім допомоги аграріям, що є головним завданням Мінагрополітики, забезпечують продовольчу безпеку в країні. Зокрема, в резервах Аграрного фонду знаходиться пшениця, жито, борошно, цукор, кукурудза та навіть сухе молоко та вершкове масло.

«Ми виконуємо наше основне завдання – забезпечення продовольчої безпеки держави. Аграрний фонд шляхом проведення державних форвардних закупівель сільгосппродукції, здійснення товарних інтервенцій мінімізує цінові коливання на ринку, здійснює переробку зерна та реалізує борошно для виробництва хліба та хлібобулочних виробів соціальних сортів. На сьогодні в Агарному фонді накопичено 1,8 мільйона тонн пшениці, 147 тисяч тонн борошна, 33 тисяч тонн кукурудзи, 12 тисяч тонн гречки, 258 тисяч тонн цукру, 20 тисяч тонн борошна, а також молоко сухе та вершкове масло», – повідомив Микола Присяжнюк.