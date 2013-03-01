Втікача з Торезької в'язниці спіймали на кордоні з Росією

Як повідомив УНІАН прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард Никитенко, отримавши відповідне орієнтування, командування прикордонного загону вжило необхідних заходів для прикриття напрямків можливого руху зловмисника.

У ході пошукових дій на ділянці прикордонного поста «Перемога» відділу прикордонної служби «Благодатне» прикордонним нарядом разом із дільничним інспектором МВС на відстані 3 тис. метрів від лінії державного кордону України, в районі населеного пункту Шевченко (Старобешівський район), підозрюваного було затримано.

Після складання відповідних документів, 30-річний громадянин України, який перебував у розшуку за втечу, був переданий співробітникам Торезької виправної колонії.