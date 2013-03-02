Статус закордонного українця отримали ще 750 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відповідні рішення були прийняті 28 лютого на XХІ засіданні Національної комісії з питань закордонних українців під головуванням першого заступника міністра закордонних справ, голови Комісії Руслана Демченка.

Серед тих, кому було надано статус закордонного українця, найчисельніші групи становлять громадяни Латвії та Молдови, зазначається в повідомленні.

Загалом статус закордонного українця з часу прийняття у 2004 році Закону України „Про закордонних українців” набули 6 тис. 913 осіб з 54 країн світу, поінформували в МЗС.

Як повідомлялося, відповідно до Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус закордонних українців» від 9 лютого 2012 року, закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом "Про громадянство України".