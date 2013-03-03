«Студентський захист» застерігає виші від тиску на випускників

Адміністрація вищих навчальних закладів не повинна вимагати довідки про працевлаштування у випускників вищих навчальних закладів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві координатора громадської ініціативи «Студентський захист» Андрія Черних.

За його словами, Міністерство освіти і науки неодноразово звертало увагу керівників вищих навчальних закладів на неприпустимість застосування заходів адміністративного тиску на випускників вишів.

«Основний метод тиску на випускників вузів є затримка з видачею їм дипломів або погрожування не допустити до складання державних іспитів та захисту дипломної роботи. У результаті, випускники надають недостовірні дані про свої працевлаштування, а вищі навчальні заклади «звітують» міністерству про майже 100-відсоткове працевлаштування своїх випускників. Це системний самообман, який необхідно зупинити», - зазначив А.Черних.

Він наголосив, що відповідно до Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №992 від 22.08.1996 року, випускник за умови відмови приступити до роботи на 3 роки за направленням, зобов’язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати. Окрім того, що це прямо суперечить нормам Конституції України, ця постанова суперечить Закону України «Про вищу освіту», норми якого не містять умов про обов’язковість трирічного відпрацювання та відшкодування», - підкреслює координатор громадської ініціативи «Студентський захист».

Слід також зазначити, додав А.Черних, що на сьогоднішній день не розроблений Порядок визначення та відшкодування випускниками вартості навчання, у разі порушення ними умов угоди про працевлаштування.

Більше того, відповідно до рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 року у справі про доступність та безоплатність освіти визначено, що безоплатність вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах необхідно розуміти як можливість здобуття освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги. Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником вищого навчального закладу призведе до порушення конституційного права громадян на працю, що повинна вільно обиратися громадянином, додав А.Черних.