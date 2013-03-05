Українську книгу на Лейпцизькому ярмарку представлятимуть за допомогою IT-технологій

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила президент ГО «Форум видавців», організатор українського стенду на книжковому ярмарку в Лейпцигу Олександра Коваль.

"Лейпцизький ярмарок має велике значення не тільки як книжковий ярмарок, де продаються і купуються права, він є таким собі майданчиком для популяризації українських книжок і читання для, насамперед, німецькомовного читача. Це хороша нагода представити Україну", - зазначила О.Коваль.

За її словами, під час минулого Лейпцизького ярмарку німецькі читачі приділили українській книзі немало уваги, а ЗМІ написали про українських письменників понад 150 разів. Тому, як зазначила О.Коваль, цьогоріч організатори вирішили докласти ще більше зусиль при підготовці українського стенду і долучити до презентації вітчизняної книги IT-технології. Вона розповіла, що український стенд буде облаштований планшетами, мобільними телефонами та плазмовим екраном, на яких в оригінальному звуковому оформленні із німецькими субтитрами будуть доступні записи найвідоміших сучасних українських авторів.

Вона також зазначила, що під час Лейпцизького ярмарку заплановані виступи таких відомих українських письменників, як Сергій Жадан, Марія Матіос, Андрій Курков, Микола Рябчук та інші. Окрім того, для презентації вітчизняної літератури на ярмарку запланований виступ українського гурту PERKALABA. Загалом, представники української літератури візьмуть участь у близько 30 різних подіях. Презентувати українську літературу на Лейпцизькому книжковому ярмарку буде 26 осіб, що стало можливим завдяки підтримці фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

О.Коваль підкреслила, що протягом останніх 20 років у Німеччині було видано близько 80 книжок 16 українських авторів.

Лейпцизький книжковий ярмарок був започаткований у XVII столітті і щорічно проводиться в середині березня у Німеччині. Це друга найбільша книжкова подія Європи після Франкфуртського книжкового ярмарку.