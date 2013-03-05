Рабинович обіцяє мільйон за інформацію про підривника його авто

Про це Рабінович заявив у коментарі газеті "Сегодня"

«Я був у машині. Коли ми виїжджали з двору. Хтось кинув якусь вибухівку. Мені здається, що у людей від відчуття вседозволеності дещо з'їжджає зовсім, мовляв, тут усе моє. Можу точно сказати, що будь-яка людина, яка допоможе затримати винного, отримає мільйон гривень. Чекаю, що скажуть мені в міліції», - сказав Рабинович.

«Що стосується версій, то я обіцяв правоохоронцям поки що їх не розголошувати», – додав бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 березня, у Києві, приблизно о 15:36 в районі метро "Кловська" (вул. Мечникова) скоєно замах на життя президента ФК "Арсенал" (Київ), співголову Європейського єврейського парламенту (EJP), президента Всеукраїнського єврейського конгресу, бізнесмена Вадима Рабиновича.

У його автомобіль, який виїжджав із двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Автомобіль постраждав. Вибух було чути на всій вулиці Мечникова, в деяких будинках вибито шибки, спрацювала сигналізація багатьох автомобілів на довколишніх стоянках.

Пізніше міліція підтвердила, що в автомобілі був Рабинович, але він не постраждав.