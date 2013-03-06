Кабмін схвалив законопроект про кібербезпеку

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, цей законопроект спрямований на формування засад державної політики у сфері забезпечення кібернетичної безпеки України шляхом визначення основних реальних і потенційних загроз національній безпеці кібернетичного характеру, основних напрямів державної політики та основних функцій суб’єктів забезпечення національної безпеки в цій сфері.

У законопроекті, зокрема, обумовлюється введення таких основоположних понять як «кібернетична безпека (кібербезпека)» та «кібернетичний простір (кіберпростір)».

"Фахівці вважають, що прийняття законопроекту закладе правову основу для подальшої нормотворчої діяльності на законодавчому та підзаконному рівні, спрямованої на створення та вдосконалення національної системи кібернетичної безпеки, протидії кібернетичній злочинності тощо", - зазначається у повідомленні.