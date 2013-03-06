У ГПУ підтверджують, що чули про погрози Рабиновичу

У Генеральній прокуратурі України офіційно підтверджують інформацію про отримання від бізнесмена Вадима Рабиновича звернення з приводу погроз на його адресу і зазначають, що передали документ до Міністерства внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“22 січня воно (звернення — УНІАН) було перенаправлено до МВС для відповідного проведення перевірки і прийняття рішення по суті в рамках чинного законодавства”, - зазначили у Генпрокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Києві близько 15.36 в районі станції метро "Кловська" (вулиця Мечникова) було скоєно замах на життя президента ФК "Арсенал" (Київ), співголови Європейського єврейського парламенту, президента Всеукраїнського єврейського конгресу В.Рабиновича.

За інформацією MIGnews.com.ua, у його автомобіль, який виїжджав із двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Автомобіль пошкоджено.

5 березня столична міліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» у зв'язку зі спробою підриву автомобіля В.Рабиновича.

Сьогодні, 6 березня, на прес-конференції в УНІАН В.Рабинович заявив, що пов'язує замах на себе з діяльністю в єврейській громаді та "пропозицією" продати телеканал Jewish News One (JN1).

За словами В.Рабиновича, останнім часом в Україні достатньо сильно поширилися реакційні настрої стосовно євреїв, і жодної дієвої реакції з боку правоохоронних органів немає.

В.Рабинович зауважив, що якийсь час тому у нього відбулася зустріч з народним депутатом, помічником прем'єр-міністра України Андрієм Деркачем. "Він приїхав, сів зі мною, розповів про свої грандіозні плани і раптом він мені каже наступне: "Ти розумієш, що зараз у країні відбувається? Ти не знаєш, яка ми сила, ми формуємо блок єдиний медіа. Ти знаєш, коли ти працював, мій тато був главою служби безпеки, я вважаю, що ти з нами не розрахувався, ти нам ще винен. Нам гроші не потрібні, ти мусиш зрозуміти правильно - перепиши на нас канал JN1. Якщо ти це впродовж тижня не зробиш, у тебе будуть великі проблеми", - розповів В.Рабинович, додавши, що А.Деркач наголосив, що це рішення "ухвалене вгорі, впродовж тижня ти маєш повернути канал".

Бізнесмен зазначив, що "за підсумками зустрічі" написав листа на ім'я генерального прокурора. "Жодна людина мене не викликала, поки щось там не висадили в повітря", - сказав В.Рабинович.

Сьогодні А.Деркач заявив, що позиватиметься до В.Рабиновича через неправдиві звинувачення у можливій причетності до вибуху.