Деркач погрожує Рабиновичу судом за натяки про причетність до вибуху

Народний депутат від Партії регіонів Андрій Деркач заявляє, що подасть до суду на бізнесмена Вадима Рабиновича за неправдиві звинувачення у можливій причетності до вибуху.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі А.Деркача.

Як відзначає А.Деркач, «провокація Рабиновича мене здивувала. Від нього дізнався багато нового, зокрема, про існування єврейського телеканалу Jewish News One, за усієї моєї поваги до цього медіа-ресурсу. На мій погляд, Рабинович міг би вигадати логічніший привід для провокації, ніж бутафорський вибух і інтерес члена Міжсоборної присутності Руської православної церкви, яким я є, до володіння єврейським телеканалом, за усієї поваги до єврейської культури».

А.Деркач підкреслив, що «за брехню Рабиновичу доведеться відповідати у правовій площині у суді».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня у Києві близько 15.36 в районі станції метро "Кловська" (вулиця Мечникова) було скоєно замах на президента ФК "Арсенал" (Київ), співголову Європейського єврейського парламенту, президента Всеукраїнського єврейського конгресу, бізнесмена В.Рабиновича. За інформацією MIGnews.com.ua, у його автомобіль, що виїжджав з двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Автомобіль пошкоджено.

5 березня столична міліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» у зв'язку зі спробою підриву автомобіля В.Рабиновича.

Сьогодні, 6 березня, на прес-конференції в УНІАН В.Рабинович заявив, що пов'язує замах з діяльністю в єврейській громаді і "пропозицією" продати телеканал Jewish News One (JN1).

У В.Рабиновича, за його словами, “є лише дві версії того, що відбувається, - у мене є єврейська версія і версія телевізійна”.

Він відзначив, що останнім часом в Україні достатньо сильно поширилися реакційні настрої стосовно євреїв, і жодної дієвої реакції з боку правоохоронних органів немає.

Кажучи про другу версію, В.Рабинович сказав, що якийсь час тому у нього відбулася зустріч з народним депутатом, помічником прем'єр-міністра Андрієм Деркачем. "Він приїхав, сів зі мною, розповів про свої грандіозні плани, і раптом він мені говорить таке: "Ти розумієш, що зараз у країні відбувається? Ти не знаєш, яка ми сила, ми формуємо блок єдиний медіа. Ти знаєш, коли ти працював, мій тато був головою Служби безпеки, я вважаю, що ти з нами не розрахувався, ти нам ще винний. Нам гроші не потрібні, ти повинен зрозуміти правильно - перепиши на нас канал JN1. Якщо ти це протягом тижня не зробиш, у тебе будуть великі проблеми", - сказав В.Рабинович, додавши, що А.Деркач підкреслив, що це рішення "ухвалене нагорі, протягом тижня ти повинен повернути канал".