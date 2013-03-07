Ахметов купує 25% акцій компанії «Нафтогазвидобуток»

Компанія СКМ, керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову, досягла принципової домовленості про купівлю 25%-го пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Нафтогазвидобуток», йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на корпоративному сайті.

Деталі угоди не повідомляються. Разом з тим, генеральний директор компанії СКМ Олег Попов так прокоментував факт купівлі: «Група СКМ – один з найбільших споживачів природного газу в країні. Обсяги нашого щорічного споживання перевищують 6 млрд. кубометрів. Тому ми зацікавлені в придбанні газодобувної компанії в Україні і в подальших інвестиціях в її розвиток».

За словами О.Попова, СКМ разом з іншими акціонерами працюватиме над тим, щоб «Нафтогазвидобуток» в перспективі як мінімум подвоїв обсяг видобутку, який сьогодні становить 700 млн. кубометрів на рік. «Це не лише дасть змогу нам, як інвесторові, контролювати одну з найбільших статей витрат наших промислових активів, а й допоможе країні знизити залежність від імпорту газу – зробити крок у бік незалежності», - зазначив О.Попов.

Купівлю пакета акцій вже прокоментував народний депутат Нестор Шуфрич, який є, за інформацією ЗМІ, одним з акціонерів «Нафтогазвидобутку». Парламентарій, зокрема, зазначив: «Я радий, що входжу в підприємство «Нафтогазвидобуток» компанії Ріната Ахметова. З Рінатом Леонідовичем мене пов'язують давні товариські стосунки. Його ділова репутація дає мені упевненість у розвитку нашої компанії та посиленні енергетичної незалежності України».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глинодобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні й транспортному бізнесі.

До Группи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Жизнь, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глини), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

Компанія "Нафтогазвидобуток" – приватне підприємство, яке видобуває газ в Україні. За інформацією українських ЗМІ, великими акціонерами підприємства є народні депутати Нестор Шуфрич і Микола Рудьковський, що представляють Партію регіонів. Відомо також, що в 2012 р. компанія видобула 645,227 млн. куб м газу, що на 16.6% менше, ніж у 2011 р.