У Донецьку даішники по-джентльменськи привітали жінок з 8 березня
Сьогодні в Донецьку, напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня, співробітники міської Державтоінспекції традиційно вітали жінок-автомобілістів і дарували букетики тюльпанів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецької області.
«Жінки за кермом із захопленням приймали не лише букети квітів, але й особисті вітання від начальника міської Державтоінспекції підполковника міліції Вадима Синчугова й командира роти ДПС ДАІ Донецька капітана міліції Руслана Яковця», - повідомили в прес-службі.
У передсвяткові дні вітання від керівництва Донецької ДАІ, адресовані жінкам, звучали і в ефірі «Авторадіо», де начальник ДАІ Донецька підкреслив, що більшість жінок за кермом є «найдисциплінованішими учасниками руху, завжди демонструють бездоганну їзду, а багато хто з них уже має статус справжніх професіоналів за кермом».
В.Синчугов висловив надію, що чоловіки-водії 8-го березня «будуть особливо галантними, підкреслено ввічливими й нададуть жінкам незаперечну перевагу на дорозі».