У Каськіва пояснили, чому відмовились від кредитів на LNG-термінал
Державне агенство з інвестицій та управління нацпроектами відмовилось від проекту наземного розміщення LNG-терміналу і домовилось з американською компанією про використання плавучого заводу з регазифікації.
Про це йдеться в офіційному коментарі Нацагенства.
"Реалізація 1-го етапу проекту буде здійснена за рахунок використання сучасної технології морського базування регазифікаційного заводу (FSRU) у партнерстві з американською компанією Exelerate Energy. Таке рішення дозволить забезпечити постачання газу на територію України вже в наступному році. Раніше оголошений тендер був орієнтований на більш тривалі рішення - наземне базування терміналу, яке буде реалізовано не раніше ніж за 3 роки на 2-му етапі реалізації проекту. Наше партнерство з американцями забезпечить критично необхідний для енергетичної незалежності варіант рішення", - заявив Сергій Євтушенко, який є керівником Координаційної Ради Національного проекту "LNG термінал".
З цим, за словами представника Нацагенства, пов’язане і скасування тендерів на залучення кредитних коштів.
Як відомо ,сьогодні низка ЗМІ поширила інформацію про те, що ДП «Національний проект «LNG термінал» начебто не зміг залучити 2 кредити на загальну суму 221,946 млн грн.