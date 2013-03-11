У Каськіва пояснили, чому відмовились від кредитів на LNG-термінал

Про це йдеться в офіційному коментарі Нацагенства.

"Реалізація 1-го етапу проекту буде здійснена за рахунок використання сучасної технології морського базування регазифікаційного заводу (FSRU) у партнерстві з американською компанією Exelerate Energy. Таке рішення дозволить забезпечити постачання газу на територію України вже в наступному році. Раніше оголошений тендер був орієнтований на більш тривалі рішення - наземне базування терміналу, яке буде реалізовано не раніше ніж за 3 роки на 2-му етапі реалізації проекту. Наше партнерство з американцями забезпечить критично необхідний для енергетичної незалежності варіант рішення", - заявив Сергій Євтушенко, який є керівником Координаційної Ради Національного проекту "LNG термінал".

З цим, за словами представника Нацагенства, пов’язане і скасування тендерів на залучення кредитних коштів.

Як відомо ,сьогодні низка ЗМІ поширила інформацію про те, що ДП «Національний проект «LNG термінал» начебто не зміг залучити 2 кредити на загальну суму 221,946 млн грн.