Єврокомісар: Україна має шанс перетворитися з транзитера на експортера газу

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

Оцінюючи результат імплементації Україною взятих на себе зобов'язань у рамках Єдиного енергетичного співтовариства єврокомісар сказав, що Європа поки задоволена темпом України.

"Ваш уряд і парламент проявляють активність у виконанні зобов'язань перед спільнотою. І дозвольте зазначити, що серед членів ЄЕС і навіть Євросоюзу є ряд держав, які затримують виконання взятих зобов'язань на більш тривалий термін, і їхні недопрацювання набагато глибші, ніж у Києва. Так що Україна - хороший учасник процесу", - сказав Еттінгер в інтерв'ю Комерсанту-Україна.

За словами єврокомісара, претензії України до ЄЕС, що вона поки не відчуває вигод від свого членства, не зовсім правильні: Україна вже отримує газ з Європи і незабаром українські ПГС будуть відігравати одну з ключових ролей в європейській енергетичній системі.

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"Стали реальністю реверсні поставки газу з Європи. З'являється все більше можливостей для використання ваших підземних газових сховищ - у разі застосування правил ЄЕС роль ПГС як частини європейської інфраструктури зростає... Нагадаю також, що в січні в Давосі було підписано контракт між вашим урядом і Shell на розробку сланцевого газу. Щоб приватні інвестиції приходили в Україну, їм потрібна європейська правова база, тобто ваше членство в ЄЕС. Саме це дало Shell впевненість, що у вас є чіткі правила, конкуренція. Майте на увазі, що для видобутку газу потрібні великі інвестиції, і, врешті-решт, Україна отримує шанс перетворитися з транзитної держави у виробника, експортера сланцевого газу", - сказав Еттінгер.

Єврокомісар також стверджує, що у нього є впевненість у тому, що проблема реверсу з Європи через Словаччину, який зараз заблокований Братиславою, вдасться налагодити вже до наступної зими.

"Сьогодні у вас вже є можливість реверсу - через Польщу, Угорщину. Ми працюємо над збільшенням кількості шляхів, які дозволять вам отримувати газ з LNG-терміналів в Середземному морі, Голландії. Справді, була проблема з тим, що уряд у Братиславі не дозволив реверсу . Але це поодинокий випадок... Я очікую, що наступної зими коридор реверсного транзиту газу через Словаччину буде відкритий", - висловив оптимізм європейський енергокомісар.