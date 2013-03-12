В Охтирці тривають «пристрасті за Леніним»

В Охтирці Сумської області місцева влада не коментує факт встановлення на місці зруйнованого в лютому прихильниками ВО «Свобода» пам'ятника Леніну силами КПУ нового монумента.

Як повідомив телефоном УНІАН в.о. міського голови Охтирки Олександр Цілуйко, сьогодні він отримав лист від народного депутата від КПУ Вікторії Бабич про те, що на постамент встановлено новий пам'ятник Леніну.

«Сьогодні я отримав лист від народного депутата про те, що на постамент встановлено новий пам'ятник Леніну. Як з ним бути? Поки я не можу коментувати цей факт. Завтра у всьому повинен розібратися головний архітектор міста, оскільки на постаменті в даний час знаходиться зовсім не та скульптура, яка свого часу була внесена до Державного реєстру пам'яток мистецтв і місцевого значення», - зазначив О.Целуйко.

За його словами, 26 лютого сесія міськради доручила своїм комісіям, вивчивши громадську думку, розібратися у тому, чи потрібен місту новий пам'ятник Леніну замість зруйнованого. Розглянути це питання планувалося на черговій сесії 26 березня.

«І що тепер? Охороняти цей пам'ятник чи ні - я поки не знаю. Наскільки законно встановлена сьогодні нова скульптура, повинні розібратися в тому числі й фахівці Державної архітектурно-будівельної комісії», - підкреслив в.о. мера.

При цьому він сказав, що вже були пропозиції встановити інші пам'ятники - герб Охтирки або пам'ятник охтирським гусарам, або Меморіал слави до 70-річчя визволення міста, або церковну споруду, оскільки дана ділянка до 2016 року орендована місцевим храмом Успіння Божої матері.

За інформацією Охтирського міського порталу, орендар уже подав скаргу до прокуратури у зв'язку із проведенням на ділянці ремонтних робіт (по відновленню скульптури).

Також О.Целуйко сказав, що в 1995 році було прийнято рішення міськради про перейменування площі Леніна, на якій знаходиться монумент, в Успенську, проте досі документального оформлення прийнятого рішення немає.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Леніну в Охтирці було зруйновано 15 лютого прихильниками ВО «Свобода» на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошниченком. На постаменті залишилися лише ноги Леніна, які пізніше демонтували.

Сьогодні, 12 березня, прихильники КПУ встановили новий пам'ятник, відновивши його за рахунок власних коштів, а також пожертв жителів і комуністів Охтирки, Конотопа, а також інших населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.