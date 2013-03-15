Прокуратура перевіряє масове отруєння собак

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Тернопільської міської прокуратури.

У зверненні, підписаному керівником «Ноєвого ковчега» Олександром Громом, вказано, що за 2 тижні в Тернополі було отруєно 20 собак, при цьому є випадки, коли отруїлися собаки, які мали господарів.

«З наведених даних можна судити про добре сплановане й організоване масове вбивство безпритульних тварин. Як зазначають очевидці загибелі тварин, всі собаки загинули, відчуваючи сильні болі і страждання, що проявлялось у блюванні кров’ю, конвульсіях, скавчанням. Симптоматика загибелі характерна для отруєння. Неодноразово свідками таких подій були і діти», – вказано у зверненні.

У двох випадках волонтери «Ноєва Ковчега» спільно із працівниками міської державної лікарні ветеринарної медицини повели дослідження. Згідно із з висновками дослідження патологічного матеріалу встановлено, що тварини загинули в результаті набряку легень з підозрою на отруєння.

Відтак представники «Ноєвого ковчегу» у своєму зверненні просять відкрити кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом масового отруєння тварин в Тернополі.

У зверненні також вказується, що правоохоронці, яких викликали на місце загибелі собак, жодного разу не забирали тварин для проведення експертизи і з’ясування причини їхньої смерті.

«4 березня 2013 року близько 13 години дня на ринку по вул. 15 Квітня був помічений невідомий чоловік, який розкидав кульки м’ясного паштету. Під час з’ясування, що розкидає чоловік і навіщо він це робить, останній кинув паштет і спробував втекти, але був затриманий працівниками ринку до прибуття наряду міліції з метою встановлення його причетності до масового отруєння тварин. Останній був доставлений у відділок міліції, але на прохання свідків інциденту вилучити рештки м’ясного паштету для проведення експертизи з боку наряду відреаговано не було. У зв’язку із вищенаведеним просимо вжити заходів реагування до відповідних посадових осіб УМВС, відповідальних за забезпечення виїздів слідчих груп на місця виявлення злочинів з забезпеченням їх оглядів, фіксування обставин їх вчинення та їх подальшого провадження в контексті дотримання положень наказів МВС України № 1050 від 19.11.2012 та № 181 від 28.04.2009 з подальшими змінами», – сказано у зверненні.