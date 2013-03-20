Прокуратура: на Харківщині середній розмір хабара вищий, ніж по Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник відділу прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

“Середня сума незаконно отриманої винагороди за адміністративними правопорушеннями цього року становить близько 4 тис. грн. Це достатньо велика сума навіть у розрізі України”, - наголосив він.

За словами О.Бабікова, з початку року органи прокуратури, СБУ та міліції склали 28 протоколів про скоєння адміністративних корупційних правопорушень.

Протоколи складені, зокрема, на посадовців, відповідальних за проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти, чиновників, котрі обіймають посади в контролюючих органах, держслужбі з надзвичайних ситуацій, медиків та інших.