Найманий вбивця отримав 14 років, замовниця - 12

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, у березні 2011 року, засуджений, виконав замовлення обвинуваченої про вбивство її співмешканця. Він жорстоко побив потерпілого, в результаті чого, той помер на місці. У квітні того ж року, обвинувачені, підробивши документи, оформили довіреність від імені потерпілого на продаж його будинку. Продати будинок їм не вдалось, оскільки були затримані працівниками міліції.

Прокуратурою міста Черкаси підтримано державне обвинувачення у суді по кримінальній справі за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів, підроблення та використання завідомо підробленого документа, замах на шахрайство). У судовому засіданні підсудні свою вину у вчинені злочину не визнали.

За результатами розгляду Соснівським районним судом міста Черкаси позицію прокурора щодо міри покарання було задоволено, підсудну засуджено до 12, а підсудного – до 14 років позбавлення волі.

Минулого тижня рішення суду набуло чинності.