В Уряді запевняють, що податку на депозити не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, виступаючи на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Нацбанк і уряд не замислювалися над тим, щоб вводити податок на депозити. Ми чудово розуміємо, чого варта довіра наших громадян, які сьогодні вкладають у банківську систему України в національній валюті чималу кількість коштів і заощаджень, і роблять це в нацвалюті, що не може не радувати. Населення - наш основний кредитор», - сказав С.Арбузов.

При цьому він звернув увагу, що багато країн використовують політику оподаткування банківських депозитів.

Проте, за словами С.Арбузова, Україна такий податок запроваджувати не буде.

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Як раніше повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонував Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки та банківську діяльність», які передбачають скасування норми, що дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу й запровадити з 1 січня 2014 року 25% податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах.