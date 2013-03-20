Кіпр може ввести обмеження на рух капіталу

Уряд Кіпру розглядає можливість відкрити в четвер банки, що не працюють вже п'ятий день, і накласти обмеження на рух капіталу, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на неназваного представника уряду країни, відзначає РІА Новости.

"На даний момент питання полягає в тому, чи відкриються банки завтра і як це буде відбуватися. Розглядається можливість накладення обмежень на капітал", - повідомив співрозмовник агентства.

Парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку". Цей захід, на який уряд країни погодився піти для отримання кредиту від Євросоюзу, викликав паніку серед вкладників. Після відмови парламенту підтримати "податок" влада острівної держави в середу проводить переговори з представниками ЄС і Росії, намагаючись врятувати країну від дефолту.