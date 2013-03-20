Джерело: Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію банку «Таврика»
16:07, 20 березня 2013Суспільство
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Національний банк України сьогодні ухвалив рішення про ліквідацію банку «Таврика», повідомило УНІАН джерело у банку.
Таврику таки ліквідують?
Згідно з повідомленням, відповідне рішення Нацбанку доведене до відома посадових осіб банку.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалено рішення про введення тимчасової адміністрації в банку «Таврика» терміном на 3 місяці з 21 грудня 2012 по 20 березня 2013 року. Виплати коштів вкладникам банку «Таврика» протягом періоду тимчасової адміністрації здійснювалися через установи «Імексбанку». Також фонд проводив пошук потенційних інвесторів банку «Таврика».
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