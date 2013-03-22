Кращому перекладачеві Кабмін обіцяє престижну премію

Як повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Державного комітету телебачення і радіомовлення, відповідну постанову Кабмін ухвалив 20 березня на своєму засіданні.

Розробником документу виступив Держкомтелерадіо.

Згідно із актом, премія присуджуватиметься щорічно, з 2014 року, до дня народження Максима Рильського 19 березня. Лауреатів премії відзначатимуть за здобутки у галузі художнього перекладу українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

Урядовою постановою також затверджено положення про премію та комітет з її присудження, опис диплому лауреата.

Висувати кандидатури на здобуття відзнаки матимуть змогу творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.

Очолить Комітет із присудження премії міністр освіти і науки. До складу комітету увійдуть представники Держкомтелерадіо, Мінкультури, МЗС, Національної спілки письменників, НАН України, благодійної організації «Фонд Максима Рильського «Троянди й виноград» та Укртелерадіопресінституту.

Всі необхідні документи для участі у конкурсі необхідно надіслати на адресу Комітету з премії до 1 листопада. Окрім трьох примірників твору, потрібно також надати відповідне клопотання, анотацію до твору, інформацію про автора, копії відгуків у ЗМІ, рецензії та ін.

Лауреати отримають, окрім відзнаки, також і грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн. Звання лауреата премії присуджується винятково одному номінантові. Одна особа не може стати лауреатом двічі.