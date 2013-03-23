На Тернопільщині через півметрові замети відрізаними від світу залишились 370 сіл

На Тернопільщині відсутнє сполучення із 372 населеними пунктами, висота снігового покриву на півночі області сягає 0,5 м, на півдні – 20 см, в інших районах – 30 см.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, сьогодні вранці проблеми виникли на об’їзній дорозі міста Кременець, де в заторі перебуває близько 50 вантажних автомобілів, також проблемними є більшість доріг області місцевого значення.

В ніч з 22 на 23 березня зафіксовані затори на дорогах державного значення Н-02 «Тернопіль – Львів» (поблизу села Озерна), М-19 «Тернопіль – Кременець – Рівне» (поблизу міста Збараж).

Станом на 10 год. 23 березня пожежно-рятувальними підрозділами здійснено 34 виїзди для надання допомоги людям у снігових заметах, в результаті яких вивільнено із снігових пасток 126 транспортних засобів, в яких знаходилося 371 людина, з них 54 дитини.