Україна отримає «чорний список» земельних корупціонерів

Громадський суд України створить «чорний список» голів сільських рад, які порушують законодавство у сфері земельних відносин.

Про це повідомив представник Громадського суду України (ГСУ) Ярослав МІСЯЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в «чорний список» вже потрапили два голови сільрад у Київській області.

Він також повідомив, що ГСУ почав проводити громадське розслідування щодо фактів корупції при виділенні земельних ділянок у Київській області за зверненням громадської організації «Варта Києва» у цього року. Результати розслідування Я.МІСЯЦЬ пообіцяв обнародувати впродовж місяця.

За його словами, в Київській області більшість пересічних людей не можуть протягом 3-7 років одержати документи на право власності на землю, в той же час узаконення операцій із землею стало бізнесом.

Як підкреслив Я.МІСЯЦЬ, процес вилучення земель у людей часто відбувається таким чином: голова сільради збирає у місцевих жителів державні акти на право власності на землю для видачі актів нового зразка, акти знищуються під виглядом пожежі чи крадіжки, після чого голова сільради видає заднім числом рішення і видає держакти новим власникам.

За словами жителя села Підгірці (Київська обл.) Олега УСА, в 2005 році рішенням сільради йому була виділена ділянка землі для ведення приватного селянського господарства. «Проте сільрада вже п`ять разів змінювала своє рішення, а землі я одержати не можу», - сказав він.

При цьому житель села, за його словами, не раз звертався до керівництва Обухівської райради, проте воно не знайшло в діях сільського голови ніяких порушень.

Звернувшись з цього питання в Київську ОДА, О.УС одержав відповідь, в якій сказано, що 95% землі в 2005-2007 роках було виділено не жителям сіл Підгірці, Романків і Креничі.

За даними представника Коаліції антикорупційних організацій Віталія ХИБОВСЬКОГО, в селі Білогородка Києво-Святошинського району виникла спірна ситуація із землями, переданими пайовикам під колективну власність. «Це - сади. 950 паїв по 19 соток», - пояснив В.ХИБОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що інститут, який виготовляє документи на право власності на землю, не може до кінця довести справу через те, що сільрада пропонує пайовикам віддати їх землю сільраді, а натомість одержати землю під забудову.

Для того, щоб своєчасно реагувати на такі ситуації, Громадський суд України вирішив запровадити програму постійного моніторингу за діями посадовців в Управлінні земельних ресурсів Київської області і відкрити постійно діючу гарячу лінію по запобіганню злочинам у земельній сфері (тел. 22-999-02).