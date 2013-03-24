МАУ ще не відновила польоти

У зв`язку із закриттям київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» і усуненням наслідків негоди авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» продовжила скасування усіх своїх рейсів до 14.00 неділі, 24 березня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України».

Як відзначає прес-служба, пасажирам, що вилітають з інших аеропортів маршрутної мережі МАУ за межами Києва, будуть запропоновані варіанти перельотів рейсами інших авіакомпаній за наявності місць на цих рейсах.

Згідно з повідомленням, пасажирам, які мають квитки на скасовані рейси, МАУ надасть квиток на переліт на іншу дату після відновлення рейсів за розкладом за наявності місць. Пасажири, які мають намір повернути квиток, можуть це зробити і одержати гроші за місцем придбання квитка.

Прес-служба повідомила, що інформацію про виконання рейсів за розкладом після 14:00 (за київським місцевим часом) 24 березня буде надано додатково.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку зі складними метеорологічними умовами в районі київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» авіакомпанія МАУ скасувала виконання всіх своїх власних рейсів до 10.00 24 березня.