В УЗ заявляють, що докладають всіх зусиль для дотримання графіків руху поїздів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Для прискорення відправлення поїздів та скорочення затримок руху організована робота локомотивів без заїзду в депо, до супроводу локомотивів задіяні машиністи-інструктори.

Прес-служба зазначає, що пасажири, які мали квитки на дату відправлення 23 березня, але через складні погодні умови не змогли цього дня скористатися поїздами, можуть повернути свої проїзні документи упродовж цієї та наступної доби у шести касах для повернення проїзних документів Центрального та Південного столичних залізничних вокзалів. При цьому їм обіцяють повернути повну вартість квитків.

Минулої доби з Центрального залізничного вокзалу ст. «Київ-Пасажирський» було відправлено 164 потяги та понад 40 тис. пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі Південно-західної залізниці.

Згідно з даними прес-служби, час затримки на відправлення потягів становив від 1 до 10 годин. В період значного ускладнення погодних умов в столиці з 17.00 до 22.00 23 березня було відправлено 60 поїздів.

Загалом 23 березня до квиткових кас громадяни повернули понад 2 тис. проїзних документів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінінфраструктури, рух залізничного транспорту в Україні не припиняється, незважаючи на активні роботи з прибирання снігу.

Станом на ранок 24 березня на залізничних вузлових станціях, вокзалах, платформах та коліях задіяно більше 8,6 тис. осіб і 50 снігоприбиральних комплексів.