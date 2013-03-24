Рятувальники радять оминати трасу Київ-Чоп

На трасі Київ-Чоп в межах Житомирщини вдалося подолати всі затори.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Згідно повідомлення, на території області рух по трасі Київ-Чоп до 68 км ( район села Ставище Брусилівського району, межа з Київською областю) вільний, заторів автотранспорту на дорогах обласного та державного значення немає.

У той же час у зв‘язку із уповільненим пересування автотранспорту в бік Києва утворився затор із вантажівок у районі села Небилиця Київської області, який в міру накопичення автомобілів наблизився до меж Житомирської області.

У зв’язку з негодою Управління ДСНС України у Житомирській області радить населенню та водіям утримуватися від дальніх поїздок. У разі необхідності рух у бік Києва пропонують здійснювати через міста Радомишль та Малин Житомирської області по трасі Київ-Ковель (так звана Варшавська траса).

Поблизу сіл Гадзинка Житомирського району та Ставище Брусилівського району у цілодобовому режимі й досі продовжують працювати 2 стаціонарних намети для обігріву, харчування та надання першої медичної допомоги водіям та пасажирам автомобілів.