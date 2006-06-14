НБУ: гривня може стати повністю конвертованою

Українська гривня може стати повністю конвертованою валютою вже в 2009 році. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО на прес-конференції в рамках XI щорічного міжнародного форуму «Ринок Капіталу України-2006» сьогодні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, О.САВЧЕНКО сказав: «Повна конвертованість по перспективах, на наш погляд, для України до 2009 року реальна. Але це якщо ми говоримо про повну відміну обмеження руху капіталів».

При цьому він зазначив, що кроки з лібералізації руху капіталу Нацбанк здійснюватиме поступово, використовуючи при цьому досвід інших країн, зокрема Росії.

О.САВЧЕНКО також наголосив, що в даному процесі виникає проблема не стільки відпливу капіталу, скільки проблема курсу, оскільки якщо гривня буде конвертованою, то до України піде значний обсяг іноземного капіталу. А це, вважає банкір, може привести до ревальвації гривні, що не на користь українським експортерам і може негативно вплинути на конкурентоспроможність української продукції.