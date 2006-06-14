Лариса Скорик розкаже про найпотворніший архітектурний проект року

11-00- Прес-конференція на тему: "Найпотворнішим проектом року визнано будинок по вулиці Грушевського, 9-А у м.Києві". В роботі візьмуть участь - архітектор, президент Клубу естетичної непокори Лариса Скорик та заступник голови Українського товариства охорони пам`яток історії та культури, головний редактор журналу "Відлуння віків" Микола Пархоменко (вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

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