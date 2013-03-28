У Севастополі посеред дороги утворилася півтораметрова яма (фото)

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в міському Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місце події прибуло керівництво і оперативна група міської Держслужби з надзвичайних ситуацій, співробітники Управління Державної автоінспекції і житлово-комунального господарства, представники Ленінської районної державної адміністрації, комунального підприємства «Севміськводоканалу», «Севтепломережа», а також «Дорожньо-експлуатаційне управління» Севастопольської міськради.

Встановлено, що стався обвал бруківкової частини проїжджої ділянки дороги розміром 1 на 1 метр і завглибшки 1,5 метра. По периметру проблемного об`єкта були виставлені огорожі і застережливі знаки, обмежено рух вулицею Кожанова.

Після обстеження місця обвалу співробітниками КП «Севміськводоканалу» і КП «Севтепломережа» було встановлено, що аварія не пов`язана з комунікаціями.

Для усунення проблеми було задіяно екскаватор, який розчистив місце провалу. Пошкоджену ділянку було засипано щебенем і піском.

Також прийнято рішення проводити спостереження за станом дороги в місці провалу, оскільки його причину поки що не встановлено.