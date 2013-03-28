Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді:

У Києві створено штаб з ліквідації наслідків повені

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, який визнав, що Києву не вдасться уникнути підтоплень, на базі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створив штаб, що буде займатися попередженням повені та ліквідацією її наслідків. У гідрометцентрі вважають, що Київ може підтопити не через підвищення рівня води в річках, а внаслідок танення снігу.

Попов не збирається йти у відставку

Олександр Попов не має наміру складати повноваження голови Київської міської державної адміністрації й обіцяє надалі активно боротися з наслідками негоди.

Київським школярам продовжили канікули

З метою стабілізації епідемічної ситуації та запобігання зростанню рівня захворюваності на грип та ГРВІ столична влада прийняла рішення продовжити весняні канікули у школах на три дні – до 4 квітня 2013 року.

До лікарні Тимошенко прибули Кокс і Квасневський

На території лікарні європолітики перебували близько трьох годин.

У Києві водії влаштували бійку зі стріляниною - поранили міліціонера

У Києві конфлікт між водіями двох автомобілів переріс у бійку та стрілянину.

Італія чекає від України запиту на видачу Романюка

Італійські правоохоронні органи просять України надати матеріали та запит на видачу колишнього кандидата в народні депутати по 94 округу Віктора Романюка.

Тіло Березовського виявили зі зашморгом на шиї

На процедурі дізнання інспектор повідомив, що на шиї Березовського в момент, коли його виявив охоронець, було щось схоже на шнур або перев'язувальний матеріал.

Україна почала поставки газу з Європи через Угорщину

За словами Азарова, українсько-угорський кордон перетнула "перша молекула" угорського газу.

У МЗС України уже 6 днів знали, що Путін «раптово» оголосить навчання

Україна завчасно - за шість днів - була поінформована про намір Росії провести раптові широкомасштабні навчання у Чорному морі.

Ставицький: У березні ми практично не купували газ на території Росії

Україна в березні поточного року скоротила закупівлю газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Таруту і Гайдука допитають в суді у справі Щербаня

Суд задовольнив клопотання захисників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо допиту в судовому засіданні у рамках досудового розслідування у справі про вбивство Євгена Щербаня бізнесменів Сергія Тарути та Віталія Гайдука.

Кузьмін звинуватив Представництво ЄС у «провокації» проти нього

Кузьмін звинувачує Представництво ЄС в розміщенні «недостовірної» інформації щодо його висловлювань на адресу євродепутата Брока.

Лідери опозиції закликали прикарпатців допомогти «підняти» Київ 18 травня

За даними учасників акції в Івано-Франківську, сьогодні в мітингу взяло участь близько 10 тисяч осіб, які прибули з різних районів і міст області.