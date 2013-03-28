У Києві водії влаштували бійку зі стріляниною - поранили міліціонера

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, вчора близько 20.00 до чергової частини Дарницького райуправління столичної міліції звернувся із заявою чоловік 1987 року народження, який повідомив, що на вулиці Російській, 33 троє невідомих, погрожуючи предметом, схожим на ніж, спричинили йому тілесні ушкодження та забрали мобільний телефон. Дане повідомлення було зареєстровано в журналі єдиного обліку Дарницького райуправління, на місце події направлено слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці на місці встановили, що вулицею Російською рухалися автомобілі «Шевроле Лачетті» під керуванням водія 1993 року народження (в автомобілі як пасажири перебували чоловік 1993 року та інспектор патрульної служби Голосіївського райправління міліції молодший сержант міліції, 1992 року народження), а також «Опель Мована» під керуванням водія 1987 року народження (пасажирів не було).

Водії не змогли роз’їхатися на проїжджій частині дороги і почали з’ясовувати, хто повинен поступитися та їхати першим. Виникла конфліктна ситуація, яка переросла в бійку.

В результаті водій «Опеля» отримав тілесні ушкодження обличчя та застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями «Форт-12», чим спричинив поранення лівого ока молодшому сержанту міліції та непроникаюче поранення попереку громадянину 1993 року народження. Їх було госпіталізовано каретою швидкої допомоги. Водієві «Опеля» після надання медичної допомоги в лікарні швидкої допомоги було встановлено діагноз - забої обличчя, його було відпущено.

Слідчим відділом Дарницького райуправління міліції дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.