Суд залишив за ґратами авторів графіті «обличчя з цяткою на чолі»

У Сумах Апеляційний суд Сумської області відхилив скаргу адвокатів Володимира Никоненка та Ігоря Ганненка, яких звинуватили у розміщенні графіті з зображенням людини, «яка викликає співчуття, тому що вона поранена».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні, 28 березня.

У ході судового засідання не були враховані пом’якшуючі обставини, надані адвокатами, а також розкаяння підсудних у своїх вчинках, про які І.Ганненко та В.Никоненко заявили в залі суду. Крім того, суд відхилив апеляцію прокурора, який вимагав суворішого вироку для авторів графіті.

«Зарічний районний суд виніс правове і мотивоване рішення у цій справі», - зазначено у постанові Апеляційного суду, яку оголосив головуючий на процесі суддя Микола Гончаров.

«Рішення було написане заздалегідь, за дзвінком згори. Це ще раз підтвердило, що в Україні - авторитарний режим, який саджає за грати тільки за малюнки», - заявив В.Никоненко.

При цьому він наголосив, що разом з І.Ганненком буде домагатися касаційного перегляду цього рішення.

Коментуючи вирок, народний депутат України Олег Медуниця, обраний до Верховної Ради України в мажоритарному окрузі в Сумах, назвав його актом залякування.

«Я вважаю, що це - акт залякування... Максимум, що можна було застосувати до хлопців – це адміністративне правопорушення», - сказав О. Медуниця.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Зарічний районний суд м. Суми засудив І.Ганненка до 1 року 8 місяців позбавлення волі, а В. Никоненка – до 1 року обмеження волі. Ще двом молодим сумчанам – Дмитру Данилову та Михайлу Писарцову – суд за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки. Суд постановив, що з грудня 2010 по серпень 2011 року юнаки вчинили низку хуліганських дій на території Сум. За інформацією прес-служби прокуратури Сумської області, юнаки закидали житлові будинки, зупинки транспорту та об’єкти комунальної власності пакетами з фарбою, а також кинули димову гранату у кімнату гуртожитку, де мешкають студентки з африканських країн. В офіційному повідомленні прокуратура не згадує про графіті й наголошує, що юнаків покарали за хуліганство, а не за екстремізм. Організація «Чорний комітет», до якого належать засуджені студенти, не приховує, кого вони зобразили на графіті, хоча у вироку суду і не згадується про президента. Там ідеться про зображення особи, «яка викликає співчуття, тому що вона поранена».