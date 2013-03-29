В Одесі відкрився візовий центр Італії. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Фабріціо Романо.

«Посольство відкрило візовий центр в Одесі, який прийматиме документи у бажаючих приїхати до Італії... Відкриття центру – частина масштабних заходів з оптимізації візової служби посольства в цілому», - сказав Ф.Романо.

Він додав, що центр в Одесі працює лише кілька днів, і зараз все робиться для того, щоб наблизити терміни видачі документів до шенгенських нормативів, тобто до 10 днів.