10 аграрних асоціацій просять владу зберегти пільги

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники асоціацій-підписантів і товаровиробники на прес-конференції.

За словами президента асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекса Ліссітси, ліквідація пільгового оподаткування завдасть серйозних збитків дрібним і середнім товаровиробникам.

«Постраждають найбільше дрібні й середні товаровиробники. Фактично ця реформа може призвести до знищення середнього й дрібного виробника в сільській місцевості. Таким кроком увесь кооперативний рух в Україні також буде знищено», - сказав А.Ліссітса.

Представники асоціацій акцентували на тому, що аграрний сектор платить до держскарбниці 42 млрд грн податків на рік навіть при існуванні пільг, що суттєво перевищує бюджетну підтримку галузі. При цьому спеціальні режими оподаткування є одним із небагатьох джерел державної підтримки сільгоспвиробників, оскільки фінансування АПК за рахунок прямої бюджетної підтримки обмежено, як і доступ до банківських кредитів.

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков зазначив, що якщо уряд не піде назустріч сільгоспвиробникам і пільгове оподаткування не буде збережено, то аграрії вийдуть на акції протесту.

«За це (пільгове оподаткування – УНІАН) потрібно боротися до останнього патрона. І в що виллється ця протестність такої великої кількості дрібних і середніх товаровиробників, зараз складно спрогнозувати», - сказав Г.Новіков.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на гендиректора УКАБ Володимира Лапу, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їхні втрати становитимуть 19 млрд грн. При цьому кількість збиткових сільгосппідприємств зросте до 50% із 17-30%. Скорочення валового обсягу виробництва сільгосппродукції становитиме 8-10%.

Національним планом дій на 2013 рік передбачено внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку й перегляду пільг зі сплати податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.