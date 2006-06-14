Черновецький вимагає припинити будівництво 36 об`єктів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поставив вимогу до відповідних служб вжити заходів щодо негайного припинення будівництв, що ведуться самовільно, з порушенням діючого законодавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичної міськдержадміністрації, на виконання доручення Київського міського голови Управління державного архітектурно-будівельного контролю та Управління по контролю за використанням та моніторингу земель Головного управління земельних ресурсів КМДА провело перші перевірки, які засвідчили що будівельні роботи проводились і проводяться без оформлення відповідних дозволів або з порушенням земельного законодавства на багатьох об’єктах. Тобто явище набуло масового характеру.

За даними Головного управління земельних ресурсів, на 36 будівельних майданчиках будівництво було розпочате або проведене без необхідної документації.

Зокрема, серед таких житловий будинок у складі житлового комплексу (вул. Поліська), житловий будинок впритул до будівлі багатоповерхового гаража (вул. Харківське шосе, 19), реконструкція нежитлових приміщень під заклад торгівлі (вул. Щербакова, 53 ж), будівництво житлового будинку з об’єктами адміністративно-торговельного комплексу (вул. Отто Шмідта, 34-42), будівництво двох одноповерхових споруд та влаштування фундаменту під третю (вул. Лютнева, 58 а), навчальний корпус Київського міжнародного університету (вул. Львівська, 49), центральна митна лабораторія (пр. Московський, 8), розважально-торговий комплекс (пр. Московський, 13), кафе-будівля мансардного типу (вул. Фрунзе, 134), автобаза ДПА України (вул. Нижньоюрківська, 6), гаражі (вул. Тираспольська ,43, вул. Брестська, 17 та 31), адміністративні приміщення (вул. Межигірська, 85 б), набудова з влаштуванням мансардного поверху в нежитловому будинку (вул. Борисоглібська,6-б), будівництво двоповерхової будівлі громадського призначення ТОВ «Дніпряночка» та торгового комплексу «Вигурівський» (вул. Бальзака, 94), будівництво будівель комплексу СТО, виставкового салону з продажу автомобілів ТОВ «Сканер-Центр» (вул. Крайня,1), реконструкція та будівництво будинків відпочинку бази «Хвиля» (вул. Деснянська, 50), будівництво торгових павільйонів на ринку ЗАТ «Радосинь» (вул. Драйзера, 8), будівництво споруд комплексу громадського харчування ТОВ «Веко» (парк Дружби народів), будівництво павільйону (вул. Мостищанська, 2), будівництво кафе (вул. Мостищанська, 10 а), будівництво літнього майданчика (пр. Лісовий, 25), будівництво житлового будинку (вул. Санаторна,4), будівництво гаражних боксів (вул. С.Крушельницької), будівництво офісно-житлового комплексу з підземними гаражами (вул. Набережна Русанівська, 10 б), будівництво торгово-розважального центру і паркінгу (пр. Перемоги,103), будівництво житлового будинку (вул. Уборевича,5), автостоянка відкритого типу (вул. Зодчих, 44-50), будівництво житлового будинку вул. маршала Рибалка, 1), будівництво кафе (вул. Ольжича, 53), будівництво громадського комплексу (вул. Хмельницького, 17/52-21), збудований житловий комплекс (вул. Народного ополчення, 9-а), будівництво павільйону (бульв. Дружби народів, 25), будівництво нежитлового будинку (вул. Кутузова, 12), будівництво гаражів (вул. Бакинська,37-41).