Львівські рятувальники відкопали автобус з 42 туристами

Рятувальники витягнули автобус, що потрапив до сніжного замету у Львівській області, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, на автодорозі Броди-Золочів в районі с.Підгірці Бродівського району у сніговий замет потрапив пасажирський автобус із 42 туристами з Дніпропетровська, з яких 21 дитина. Самостійно рухатись транспорт не міг. Після прибуття техніки облавтодору і розчистки дороги автобус був відбуксирований на трасу Київ-Чоп та у супроводі рятувальників та підрозділів ДАІ направлений у м. Львів. Людям, що перебували в автобусі, було організовано нічліг в школі-інтернаті. 30 березня туристи залізничним транспортом будуть доправлені до м.Дніпропетровськ.