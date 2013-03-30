У маршрутки на ходу відпали два задніх колеса
19:25, 30 березня 2013Суспільство
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У Сумах у маршрутного таксі на ходу відпали одразу два задніх колеса.
Як передає кореспондент УНІАН, місцеві ЗМІ повідомили, що маршрутне таксі №12, що їхало по вул. Петропавловській, несподівано втратило задню колісну пару.
Одна з городянок, яка стала очевидицею аварії, розповіла журналістам тижневика «Данкор», що одне з коліс викотилося на стрічну смугу, зіткнувшись з ще однією маршруткою, якій пошкодило бампер. На щастя, маршрутка, що залишилася без коліс, не перекинулася. Задній міст автобуса виглядав цілим, а колеса відпали, мабуть тому, що були погано прикручені.
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