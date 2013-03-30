У маршрутки на ходу відпали два задніх колеса

Як передає кореспондент УНІАН, місцеві ЗМІ повідомили, що маршрутне таксі №12, що їхало по вул. Петропавловській, несподівано втратило задню колісну пару.

Одна з городянок, яка стала очевидицею аварії, розповіла журналістам тижневика «Данкор», що одне з коліс викотилося на стрічну смугу, зіткнувшись з ще однією маршруткою, якій пошкодило бампер. На щастя, маршрутка, що залишилася без коліс, не перекинулася. Задній міст автобуса виглядав цілим, а колеса відпали, мабуть тому, що були погано прикручені.