У ПР трьома мовами закликали припинити протистояння в мовному питанні

На засіданні сесії Верховної Ради України народний депутат Борис Дейч виступив трьома мовами: російською, українською й кримськотатарською й закликав депутатів 7-го скликання припинити протистояння в мовному питанні в українському парламенті та почати працювати на благо виборців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської регіональної організації Партії регіонів.

«Невже для Вас важливіше те, якою мовою людина говорить про Україну, ніж те, що саме вона про неї говорить та для неї робить? – підкреслив Б.Дейч. – Саме тому я звертаюся до опозиції – давайте дотримуватися Законів України, припиніть розігрувати мовну карту, припиніть бездіяльність, час взятися до конкретної роботи».

За словами парламентарія, сьогодні місцеві ради в своїй роботі є прикладом об'єднання й толерантності, вони щодня вирішують нагальні проблеми людей.

«Сьогодні, на превеликий жаль, не робота нашого парламенту є прикладом для рад усіх рівнів, а, навпаки – сільські, міські, районні ради в більшості регіонів України показують нам приклад стабільної та конкретної роботи. Вони не можуть дозволити собі гучне неробство, порожнє словоблуддя і політичний фарс. День за днем вони вирішують питання тепло- і водопостачання, розвитку економіки, виплати зарплат, ремонту дитячих садків, шкіл, лікарень і багато інших. І роблять це, незважаючи на наявність у їхньому складі представників різних партій, фракцій, національностей», – зазначив Б.Дейч.

Б.Дейч був обраний по мажоритарному округу №8 (Судак, Білогірський, Нижньогірський, Совєтський і частина Сімферопольського району).