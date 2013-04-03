Міністр пообіцяв особисто розібратися з судовими позовами всередині Нафтогазу

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв особисто розібратися з судовими позовами НАК «Нафтогаз України» до своїх дочірніх компаній «Укртрансгаз» і «Газ України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Мною вчора створена комісія з ситуації, що склалася в результаті якихось стрічних позовів усередині компанії. Ми розберемося найближчим часом», - сказав міністр.

«Моя особиста думка — це неприпустимо, коли одна компанія материнська судиться з дочірньою компанією. Це нонсенс. Розберемося, зробимо відповідні висновки, і поперсонально зокрема», - наголосив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії «Газ України», яка здійснює продаж природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго, повернення 7,7 млрд грн за сімома позовами.

Крім того, «Нафтогаз» у судовому порядку вимагає від дочірньої компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.