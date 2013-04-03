Автоімпортери бояться втратити надприбутки – експерти

Таку думку висловив голова наглядової ради ПАТ «Єврокар» Олег Боярин.

Зокрема, за його словами, автоімпортери борються проти введення спецмита на імпортні авто виключно через острах втратити надприбутки. У зв'язку з цим Боярин називає бойкот нових правил спекуляціями і маніпуляцією громадською думкою.

«Можна з упевненістю стверджувати, що з моменту зниження мит на автомобілі з 25 до 10% у зв'язку з вступом України до СОТ у 2008 році ціни на авто всі ці чотири з гаком роки тільки росли, при цьому зростання цін у середньому становить близько 12%», – стверджує він.

За його словами, підвищення мит створить економічні передумови для розвитку виробництва безпосередньо в Україні тих марок авто, які сьогодні імпортуються. Експерт допускає, що цю частку ринку можуть зайняти 5-6 великих виробників, що випускають продукцію не тільки для України, але і для інших країн.

У той же час, Боярин констатує, що саме по собі введення спецмита за двома товарними кодами легкових авто є першим кроком від уряду, що процес зі створення таких умов, за яких інвестувати у виробництво автомобілів буде вигідніше, ніж у реалізацію готової продукції, запущений.

«Безумовно, захист національного виробника, і не тільки автопрому, а також інших галузей промисловості, генеруючих робочі місця і додану вартість, знаходиться в інтересах нашої держави. Такого роду політика держави повинна стати лейтмотивом розвитку, як на найближчу, так і на довгострокову перспективу, як основний формат ефективної політики державного регулювання в умовах макроекономічної нестабільності і стагнації внутрішнього ринку», – вважає глава наглядової ради «Єврокар».

Він додає, що спецмита – поширена практика серед членів СОТ. Користуючись цим правом, інші країни-члени СОТ вже відкрили 32 спеціальних розслідування проти України.

«Адже ніхто не збирається безперешкодно пускати наші товари на свій ринок. Як тільки постачання української продукції на інші ринки збільшуються – тут же вводяться спеціальні заходи. Яскравим прикладом служать наші металурги. Після того, як Україна стала членом СОТ, Євросоюз автоматично скасував квоти на імпорт українського прокату, але одночасно з Брюсселя прийшла настійна рекомендація з обмеження обсягів поставок через антидемпінгові заходи», – резюмує він.

Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) прийняла рішення не брати участь в автосалоні SIA-2013 на знак протесту проти спроб ввести спецмита на іномарки.

Раніше Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) опублікувала своє рішення ввести спецмито на нові імпортні машини. Воно складе 6,46% на автомобілі з двигуном від 1 до 1,5 літрів і 12,95% для автомобілів з двигуном від 1,5 до 2,2 літрів. Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набере чинності через 30 днів з дня опублікування.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що застосування спецмита позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції і призведе до усунення впливу диспропорцій у торгівлі, що виникли внаслідок умов імпорту в Україну автомобільної продукції.