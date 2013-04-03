Автоімпортери бояться втратити надприбутки – експерти

14:22, 03 квітня 2013
Суспільство
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Підвищення мит на імпортні авто створить економічні передумови для залучення в Україну великих автовиробників. Цю частку ринку можуть зайняти 5-6 світових автоконцернів.

Експерти пояснили, чому автоімпортери бойкотують спецмита на іномарки

Таку думку висловив голова наглядової ради ПАТ «Єврокар» Олег Боярин.

Зокрема, за його словами, автоімпортери борються проти введення спецмита на імпортні авто виключно через острах втратити надприбутки. У зв'язку з цим Боярин називає бойкот нових правил спекуляціями і маніпуляцією громадською думкою.

«Можна з упевненістю стверджувати, що з моменту зниження мит на автомобілі з 25 до 10% у зв'язку з вступом України до СОТ у 2008 році ціни на авто всі ці чотири з гаком роки тільки росли, при цьому зростання цін у середньому становить близько 12%», – стверджує він.

За його словами, підвищення мит створить економічні передумови для розвитку виробництва безпосередньо в Україні тих марок авто, які сьогодні імпортуються. Експерт допускає, що цю частку ринку можуть зайняти 5-6 великих виробників, що випускають продукцію не тільки для України, але і для інших країн.

У той же час, Боярин констатує, що саме по собі введення спецмита за двома товарними кодами легкових авто є першим кроком від уряду, що процес зі створення таких умов, за яких інвестувати у виробництво автомобілів буде вигідніше, ніж у реалізацію готової продукції, запущений.

«Безумовно, захист національного виробника, і не тільки автопрому, а також інших галузей промисловості, генеруючих робочі місця і додану вартість, знаходиться в інтересах нашої держави. Такого роду політика держави повинна стати лейтмотивом розвитку, як на найближчу, так і на довгострокову перспективу, як основний формат ефективної політики державного регулювання в умовах макроекономічної нестабільності і стагнації внутрішнього ринку», – вважає глава наглядової ради «Єврокар».

Він додає, що спецмита – поширена практика серед членів СОТ. Користуючись цим правом, інші країни-члени СОТ вже відкрили 32 спеціальних розслідування проти України.

«Адже ніхто не збирається безперешкодно пускати наші товари на свій ринок. Як тільки постачання української продукції на інші ринки збільшуються – тут же вводяться спеціальні заходи. Яскравим прикладом служать наші металурги. Після того, як Україна стала членом СОТ, Євросоюз автоматично скасував квоти на імпорт українського прокату, але одночасно з Брюсселя прийшла настійна рекомендація з обмеження обсягів поставок через антидемпінгові заходи», – резюмує він.

Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) прийняла рішення не брати участь в автосалоні SIA-2013 на знак протесту проти спроб ввести спецмита на іномарки.

Раніше Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) опублікувала своє рішення ввести спецмито на нові імпортні машини. Воно складе 6,46% на автомобілі з двигуном від 1 до 1,5 літрів і 12,95% для автомобілів з двигуном від 1,5 до 2,2 літрів. Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набере чинності через 30 днів з дня опублікування.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що застосування спецмита позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції і призведе до усунення впливу диспропорцій у торгівлі, що виникли внаслідок умов імпорту в Україну автомобільної продукції.

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