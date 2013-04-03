Міндоходів зібрало акцизу з тютюну на 64% більше минулорічного

Як зазначили в Міндоходів, за I квартал 2013 р. зібрано акцизу з тютюнових виробів майже на 64% або на 2,05 млрд грн більше, ніж за аналогічний квартал минулого року.

Завдяки цьому, загальний план акцизу за І квартал 2013 р. вдалося перевиконати майже на 24%. А частка доходів від тютюнового акцизу в загальному обсязі акцизних надходжень зросла до 76,7%.

«Позитивну роль у збільшенні доходів від акцизу зіграли новації у оподаткуванні тютюнових виробів, які набули чинності за Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України про перегляд ставок деяких податків і зборів» (№5503-VI)», – повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Зокрема, фахівці Міністерства зазначили, що внесені зміни дозволили повністю знищити схему маніпулювання тютюновою сировиною, яка раніше дозволяла окремим виробникам сигарет занижувати свої зобов'язання зі сплати акцизу.

«Таким чином, після введення нової акцизної системи зріс рівень прозорості сплати цього податку. І за результатами роботи у І кварталі 2013 р. можна сказати, що нова система сплати акцизного податку більш ефективна, ніж попередня», – повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Нагадаємо, що 20 листопада 2012 р. Верховна Рада України прийняла закон №5503-VI, згідно з яким істотно збільшено фіксовану частину акцизу на тютюнові вироби (до 162,6 грн за 1000 сигарет з фільтром і до 72,7 грн за 1000 сигарет без фільтра). Також було серйозно підвищено і мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети (до 217,6 грн за 1000 сигарет з фільтром і до 95,4 грн за 1000 сигарет без фільтра). Крім того була введена авансова сплата акцизного податку.