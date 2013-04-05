На Чернігівщині паводкові води затопили дороги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС в області.

Згідно з повідомленням, на сьогодні підтоплено кілька ділянок автодоріг у Варвинському районі. Через різке потепління та утворення великої кількості талої води, що збігає з полів, на 9 км автодороги Варва-Хукалівка-Поділ відбувся розмив дорожнього полотна протяжністю 3 м. Ширина переливу складає 100 м.

На цій ділянці рух для автомобільного транспорту закритий, забезпечено пішохідне сполучення понтонним настилом. Встановлено відповідні дорожні знаки. Транспортне сполучення здійснюється по автодорозі Варва-Дігтярі-Савинці-Горобіївка-Поділ-Хукалівка-Брагинці. Для запобігання підтоплення автодороги, улаштована дамба із мішків з піском.

Внаслідок різкого танення снігу та накопичення значного об'єму води у пониженнях рельєфу місцевості на 25 км автодороги Прилуки-Варва-Срібне-Обухів (околиця с. Журавка Варвинського району) стався перелив дорожнього полотна, що призвело до підтоплення приватних господарств та прилеглої території в с. Журавка по вул. Незалежності. Ширина переливу складає 150 м. З метою запобігання підтоплення будинків та руйнування дорожнього полотна, улаштована дамба із мішків з піском. Потік води спрямований під автодорогою у водостоки.

Також відбулося часткове підтоплення автодороги Варва-Брагинці-Хукалівка. На зазначеній ділянці дороги закрито рух для вантажного транспорту. Частково підтоплено автодорогу Варва-Леляки-Дігтярі. Ширина переливу складає 50 м.

Учора у с. Радянська Слобода Чернігівського району внаслідок різкого танення снігу рівень води у ставку піднявся до критичних значень, що створило загрозу підтоплення житлових будинків. Для пониження рівня води у ставку та спуску зайвої води прокопано допоміжний канал до р. Білоус.